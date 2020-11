Graziani dice sì: “Vi spiego quanto sarebbe utile Batistuta. Ho dato un consiglio a Vlahovic”

Così Ciccio Graziani a Radio Bruno:

Sono contentissimo del ritorno di Cesare, anche perchè aveva voglia di rimettersi in gioco accettando un contratto fino a fine stagione. L’avevo sentito 25 giorni fa e gli mancava il campo. Il modulo? Credo che proverà con il 4-3-3. Ho letto con piacere che Prandelli sta pensando a Batistuta per allenare gli attaccanti, sarebbe una bella idea. Ci sono dei segreti e delle sensazioni che chi è stato un campione può trasmettere, i tre attaccanti della Fiorentina fanno una fatica a trovare la posizione che mi viene il mal di stomaco. L’ultima volta che sono andato al centro sportivo ospite della Fiorentina a Vlahovic ho detto ‘sei bravo, ma fai fatica nello smarcamento, devi fare un tocco e tirare in porta’. Con i consigli di Gabriel potrebbero avere benefici enormi.