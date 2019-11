Graziani: “Aspettavo Vlahovic da tanto. Perfetto in un tridente con Chiesa e Sottil”

L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni: “E’ da tanto che auspico il tridente con Vlahovic. E’ giovane, ma è molto bravo, sarei stato per farlo giocare con Sottil e Chiesa. Boateng non è un centravanti e in quel ruolo spesso va incontro a brutte figure”. DUE MESI DI CHIESA ALLA MERTENS. UN ESPERIMENTO… FUNZIONATO A META’