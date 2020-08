Gravina sulla prossima stagione: “Ripartenza il 12 Settembre? Improbabile, serve attenzione”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Dribbling su Rai 2. Queste le sue dichiarazioni:

Inizio prossima stagione? Il problema è trovare le condizioni per non creare disagi ai tesserati. A fine agosto vi sono le convocazioni della nazionale per la finestra della prima settimana di settembre. Iniziare il 12 Settembre mi sembra una via poco percorribile. Bisogna cadenzare le gare di campionato, non dobbiamo commettere gli errori del passato. Dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza.