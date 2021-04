Gravina: “Ribadiamo il nostro no alla Superlega, il calcio non va snaturato”

Le parole del Presidente della Figc: "L'adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla Fifa"

Il numero uno della Figc Gabriele Gravina, da Montreaux, è tornato a commentare la novità-bomba della Superlega. Queste le sue parole riprese da Gazzetta.it: "Ribadisco il nostro no alla Superlega. Il calcio è dei tifosi. L'unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo. L'adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla Fifa. Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioni rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi torneo internazionale, vogliamo difendere il merito sportivo e la possibilità per ogni squadra di inseguire un grande sogno, insieme ai propri sostenitori. Il calcio è dei tifosi, va modernizzato, ma non snaturato. Il calcio è partecipazione e condivisione, non è un club elitario".