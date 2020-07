Gravina preoccupato: “Prossima stagione? Protocollo da cambiare, violenza fisica verso i calciatori”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. Queste le dichiarazioni che suonano come un allarme per il calcio italiano:

La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione. Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato. Immaginare di continuare ad applicare l’attuale protocollo fino alla fine della prossima stagione sportiva, con tamponi ogni 4 giorni, è impossibile. Sarebbe una violenza fisica verso i giocatori. Bisogna trovare delle altre soluzioni.