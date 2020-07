Aquilani: “Fiorentina la mia seconda casa. Grazie Iachini e ai giocatori, ho imparato molto”

Alberto Aquilani parla per la prima volta da tecnico della Primavera viola. L’ex centrocampista, dopo una settimana di ritiro, ha parlato all’house organ della Fiorentina: “Viola nel destino? Sono legato a questi colori e a questa società che per me è diventata una seconda casa e dove mi trovo bene. Quando sono stato assunto come tecnico dell’Under 18 la società mi ha dato fiducia, poi con l’arrivo di Iachini ho avuto la possibilità di approdare in prima squadra, una scelta inaspettata e piacevole. Sono riconoscente a questa società: ho avuto la fortuna di trovare un uomo e un allenatore dai valori importanti, mi ha coccolato e insegnato molto, è stata una figura importante e i calciatori sono stati veramente bravi con me. Se non mi avessero aiutato sarebbe stato più difficile e quindi li ringrazio ppubblicamente. Ho vissuto la Serie A per 15 anni, per me è stato un ripasso ma vedere le cose dall’altra parte è stato un percorso importante di crescita”.

Sulla Primavera dopo una settimana di lavoro: “E’ stata un po’ inusuale, alternandomi con la prima squadra. Vedo una gran voglia, anche troppa, perché quando c’è troppa foga si perde lucidità. Vedo un gruppo che ha voglia di crescere, io sono qua per aiutare a farli diventare calciatori. Coppa Italia? E’ una finale che si è meritato Bigica, lo ringrazio per il lavoro fatto ma siamo consapevoli di poter fare una grande partita. I ragazzi sono stati bravi in un’annata difficile a guadagnarsi la finale, adesso va vinta”.

