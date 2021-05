Gravina: “No a sanzioni alla Juve. Coppa Italia? Errore di comunicazione”

Anche il presidente della FIGC deplora la nuova organizzazione della Coppa Italia, quindi ribadisce che non sono previsti provvedimenti in ambito nazionale nei confronti della Juventus

“Sanzioni alla Juventus? No, abbiamo già detto che la federcalcio rispetta le regole. Le regole prevedono la non partecipazione al nostro campionato se non si accettano i principi previsti dalla federazione e dalla UEFA. Nuova Coppa Italia? Credo pesi un errore strategico, di metodo di lavoro, che purtroppo contraddistingue spesso il mondo dello sport e del calcio: la scarsità di dialogo. Io penso che le componenti debbano parlarsi e confrontarsi un po’ di più, partecipando ai processi legati a una progettualità. Non c’è collegamento con la Superlega, ma soltanto l’esigenza oggettiva di un calendario intasato, di molte gare previste in più rispetto al passato, il mondiale 2022 che spezza la stagione. Bisogna parlarsi di più, la federazione si adopererà: una modifica del format la auspicavamo un po’ tutti, così c’è stato un errore di comunicazione e di metodo”.