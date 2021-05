Iachini non cambia nulla in vista di Cagliari

Beppe Iachini sta già pensando alla formazione da schierare contro i sardi

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, sta già pensando alla formazione viola da schierare contro il Cagliari nel prossimo turno infrasettimanale. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri c'è stata una seduta di scarico, mentre oggi ci sarà il primo vero allenamento. Iachini, fino alla matematica salvezza, non vuole fare esperimenti, e la formazione sarà la stessa, a meno che Ribery non ce la faccia.