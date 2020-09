Gravina: “Mille spettatori? Troppo pochi. Mi aspetto novità anche sui tamponi”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha parlato a Radio Rai della riapertura degli stadi e non solo: “C’è un’esigenza generale di tornare alla normalità. Mille spettatori sono pochi, ma è comunque importante ripartire, anche in B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e con i comportamenti ha anche dimostrato di meritare fiducia. Il protocollo sui tamponi? Il CTS penso che ci darà ragione, in settimana spero che la situazione possa sbloccarsi e si possa allentare la presa”. ANCHE IL FRANCHI PRONTO A RIAPRIRE AI TIFOSI