Gravina: “Mi aspetto maggiore serenità tra presidenti”. E sulle plusvalenze…

Le parole del numero uno della Figc, Gabriele Gravina

"Qui bisogna dare un colpo di acceleratore e puntare alle riforme dei campionati - continua -, dei format per raggiungere la sostenibilità del sistema. Saranno seguite da riforme riferite alle licenze nazionali dove rafforzeremo il sistema dei controlli. Plusvalenze? Dobbiamo parlare chiaro. Se ci sono plusvalenze illecite spetta alle autorità rintracciarle e punirle. Sul punto abbiamo allo studio 2-3 soluzioni che mettano in sicurezza il capitolo di spesa. Non dimentico che la plusvalenza, nell’economia di mercato, è un traguardo per ogni imprenditore".