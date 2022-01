Covid, Juve-Napoli e non solo: rischio rinvio per il prossimo turno di Serie A

Il prossimo turno di Serie A a rischio rinvio. E la Juve rischia il focolaio a pochi giorni dal match con il Napoli

Con il Covid-19 che si è abbattuto nuovamente con forza sulla Serie A, il prossimo turno di campionato - e primo del 2022 - rischia di saltare. Come riporta La Stampa, la nostra massima serie conta più di 50 contagi soltanto tra i calciatori. In particolare il quotidiano torinese si sofferma su Juventus-Napoli e sulla situazione che stanno vivendo i bianconeri, ma il big match dello Stadium non sarebbe il solo a rischio rinvio.