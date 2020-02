Grave infortunio per Giuseppe Barone, il figlio di Joe dovrà operarsi

Il calciatore del Perugia Giuseppe Barone, figlio del direttore Generale della Fiorentina, ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. A seguito degli esami strumentali è stata riscontrata una una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nelle prossime ore si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Roma. Molta sfortuna per il figlio d’arte che già in passato aveva dovuto fronteggiare un simile incidente.

LEGGI ANCHE: Lirola contro Hernandez: velocità, esuberanza e crescita continua. Col Milan la sfida è sulla fascia