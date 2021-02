Dopo mister Cesare Prandelli, Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della gara in programma domani alla Dacia Arena: “Gara bloccata come quella contro la Fiorentina in Coppa Italia? Di base, come concetto di partita mi aspetto una gara accorta ed estremamente equilibrata. Ma questo sulla carta, poi gli episodi in campo determinano il vantaggio e lo svantaggio, fanno aumentare gli spazi e tutte e due queste squadre sanno giocare e sanno approfittare dei vantaggi loro concessi. Questo è il motivo di una preparazione accorta da entrambe le parti ma, poi, il calcio ci stupisce sempre e le cose possono cambiare velocemente”.

Infine a Gotti è stato chiesto di Vlahovic e Ribery: “Sono due giocatori molto forti, ma non sono gli unici. Ad esempio, all’andata, Castrovilli, giocatore di grande qualità, fu decisivo. La Fiorentina, inoltre, con Milenkovic ha grande fisicità sui calci piazzati, come abbiamo visto nella gara di andata ed anche in quella dello scorso campionato persa 1 a 0 a Firenze”.