Qui Udinese, i convocati di Gotti: Deulofeu e Ouwejan out

Sono solo 19 i giocatori a disposizione di Gotti per la gara in programma domani (ore 15:00) contro la Fiorentina. Restano fuori Deulofeu e Ouwejan, che non recuperano dai rispettivi acciacchi fisici, ma sono tante le assenze tra i bianconeri. Questo l’elenco completo:

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet.

DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio.

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin.

ATTACCANTI: 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente.