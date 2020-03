Gotti: “Giusto il pari, ma non facciamo gol. Il futuro del calcio? Me lo tengo per me…”

Arrivano da Sky Sport anche le parole di Luca Gotti, allenatore dell’Udinese che ha impattato contro la Fiorentina (LE PAGELLE)

“I risultati delle altre squadre hanno accorciato la classifica, ma io insisto a dire ai miei giocatori che il nostro destino dipende solo da noi. Oggi abbiamo messo in campo tutto quel che avevamo, ma non riusciamo a concretizzare l’applicazione che mettiamo in campo. Il pareggio è giusto, le squadre pur con caratteristiche diverse si sono equivalse, ci sono state occasioni da entrambe le parti.

Noi abbiamo la fortuna di occuparci di sport e non possiamo lamentarci di questa situazione: per noi però queste ultime settimane sono state un’altalena di emozioni. I giocatori sono uomini ma i miei ragazzi sono stati bravi ad avere un focus orientato al match in un’atmosfera irreale e in un saliscendi di emozioni. Il futuro del calcio con il Coronavirus? Meglio se me lo tengo per me…”