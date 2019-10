Gori si è sbloccato: “E ora voglio trascinare l’Arezzo in Serie B”

Alla quinta partita con la maglia dell’Arezzo, Gabriele Gori ha trovato le prime due reti stagionali firmando la doppietta decisiva per la vittoria sulla Pro Patria (festeggiata con la mitraglia alla Bati). L’attaccante ceduto dalla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato (LA FORMULA) si dice pronto a fare la differenza in Serie C, dopo la scorsa stagione in cui aveva militato con Foggia e Livorno nel campionato cadetto: “Sono veramente felice di essere riuscito a sbloccarmi, voglio segnare tante reti. Il mio obiettivo è la Serie B, spero di guadagnarmela a suon di gol” dice al Corriere dello Sport.