Gomez ritorna sull’addio all’Atalanta: “A gennaio tante offerte ma…”

Alejandro Papu Gomez, attualmente al Siviglia, si è raccontato al portale iberico ElDesmarque. Nel dettaglio vengono ripercorsi i momenti salienti del mercato di gennaio, dopo la rottura con Gasperini, in cui il suo destino era tutto da scrivere. Tante fonti lo accostavano anche alla Fiorentina che avrebbe sondato il terreno con il fantasista. Queste le parole del diretto interessato che cita esplicitamente soltanto le ricchissime avances dagli Stati Uniti:

Non avrei mai immaginato che questa situazione sarebbe potuta accadere. Sono situazioni che possono accadere in qualsiasi lavoro. Si possono avere discussioni o divergenze, nel mio caso con l’allenatore. Proposte ricevute? Più club erano disposti a fare uno sforzo economico. Ho avuto grandi offerte dalla MLS, ma non era mia idea andarci. Il mio obiettivo era rimanere in Europa in un buon campionato e continuare in Nazionale. Quando mi hanno detto del Siviglia ho accettato subito.