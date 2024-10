Gol a grappoli per Retegui: il bomber dell’Atalanta come il primo Toni fiorentino

Nono gol nelle prime nove giornate di campionato con la nuova maglia per l'ex centravanti del Genoa: prima di lui solo in due ci erano riusciti

Continua a stupire, Mateo Retegui. Il centravanti oriundo della Nazionale azzurra, arrivato quest'estate a Bergamo alla corte di Gian Piero Gasperini, ha iniziato alla grande la sua nuova avventura, visto che anche stasera ha inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori del match tra Atalanta e Verona. Con la rete siglata agli scaligeri, l'ex Genoa ha segnato il suo nono gol in altrettante partite di campionato con la nuova maglia di club, eguagliando in questo il record che era stato prima di Vincenzo Montella alla Sampdoria e poi di Luca Toni nell'annata 2005/2006 alla Fiorentina. Ma il centravanti gigliato in quella edizione di Serie A aveva fatto ancora meglio, segnandone undici di gol in nove gare. Su X lo riporta OptaPaolo.