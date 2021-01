Giuntoli nel pre: “Siamo all’altezza della Champions. Milik? Stiamo trattando”

Prima di Napoli-Fiorentina ha parlato a Dazn il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli:

“Certi problemi li stanno avendo tutte le squadre, non siamo contenti ma sono cose che vanno accettate. Gattuso è molto esigente con se stesso e quindi lo è con la squadra, non me ne stupisco. Noi riteniamo che la squadra sia all’altezza, vogliamo tornare in Champions. E’ un’annata particolare per tutti, serve calma. Sul mercato? C’è una trattativa in corso per Milik, stiamo valutando insieme”.

