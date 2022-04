Due squalificati per Napoli-Fiorentina. Stop al ds Empoli: “Insulti all’arbitro”

Pietro Accardi si prende due giornate per proteste e insulti all'arbitro Massimi

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 31° giornata di Serie A [LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO] . Confermati gli stop per somma di ammonizione per Torreira e anche per Anguissa: entrambi salteranno quindi Napoli-Fiorentina. Sono 13, in totale, i calciatori squalificati, tutti per un turno.