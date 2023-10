Giorgetti: “Partita trappola? Non credo. Baldanzi deve crescere in una cosa”

Così Giorgetti su Baldanzi: "E' un bel prospetto, ha talento e sa verticalizzare. Detto questo, la mia impressione è che si debba un po' irrobustire perchè in quella zona di campo i contrasti sono più duri che in area. Da quel che so l'Empoli sta lavorando su questo, poi il salto di qualità si fa anche mentalmente, non so se sia già pronto. La Fiorentina lo sta seguendo, l'ha trattato, il resto si vedrà. In questo momento il signor Bonaventura è perfetto perchè è un po' centrocampista e un po' trequartista, mentre Baldanzi è un trequartista puro".