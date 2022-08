Giorgetti: “Ikonè entrato in un trip. Kokorin? Inutile infierire”

Ospite negli studi di Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti si è espresso così sui temi viola: "Italiano è stato molto duro con Jovic nelle dichiarazioni post Napoli. Si percepisce che il serbo è un giocatore in grado di far la differenza, ma deve adeguarsi di più al gioco di Italiano. Ikonè è entrato in un trip che non lo aiuta, lui è molto bello da vedere quando è a centrocampo, ma quando si avvicina alla porta gli viene la paura di sbagliare. E questo è un problema".