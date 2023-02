Giglio Amico presenta “Fiorentinamente”, gli ospiti e le info sull’evento

L'evento andrà in scena al Teatrodante

Mercoledì 22 marzo, l'associazione Giglio Amico onlus, in collaborazione con Glorie Viola e Panathlon, presenta al Teatrodante Carlo Monni – inizio ore 20,45- la serata “Fiorentinamente" Tanto pe' fa' di' bene. Di seguito vi riportiamo la locandina dell'evento in cui possiamo vedere gli ospiti d'onore per lo spettacolo saranno Zia Caterina (Taxi Milano 25) e Gianni de Magistris. Allo spettacolo sarà presente anche Paolo Vallesi che insieme a calciatori viola di varie epoche avrà modo di ricordare Andrea Pazzagli attraverso le sue canzoni. Di seguito la locandina: