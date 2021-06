Giannichedda sulla Viola: “Gestione strana. Per Italiano strada in salita”

L'ex centrocampista perplesso dalla questione allenatore: "Sembra una società appena arrivata in Serie A"

L'ex centrocampista di Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dei problemi incontrati dalla Fiorentina per Vincenzo Italiano, prima della fumata bianca arrivata ieri: "Una Fiorentina che non riesce a trovare un allenatore sembra una società arrivata da pochissimo in Serie A. È una situazione strana. A Italiano si è presentata l’occasione per crescere e l’ha colta, ma sarà una strada in salita". MERCATO, CON ITALIANO TORNA DI MODA RICCI