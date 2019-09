Giannichedda: “La Fiorentina rischia di entrare di una spirale di negatività”

Anche l’allenatore Giuliano Giannichedda ha parlato di Fiorentina-Juventus in programma sabato prossimo alle 15:00. Queste le sue parole a TMW Radio: “La Juve arriva meglio alla gara, sappiamo quanto è forte e quanto sia importante la partita. La Fiorentina è in difficoltà per i risultati . Si rischia di entrare in una spirale di negatività se non c’è entusiasmo. Per la Fiorentina è la partita dell’anno e farà di tutto per portare a casa dei punti. Ribery? È un giocatore importantissimo, può dare una mano ad una Fiorentina così giovane. Dybala? Higuain ha fatto benissimo nelle prime uscite, quindi giusto che Sarri riproponga questo tridente e tolga Dybala. Conoscendo Sarri, continuerà su questa strada”. MONTE INGAGGI, DAL 2010 AI 50 MLN DI OGGI: FIORENTINA VICINA AL 2014/2015. IL CONFRONTO CON GLI ALTRI CLUB