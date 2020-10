Gianni Di Marzio: “Chiesa mai troppo amato dalla tifoseria viola, non è Baggio”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato anche dell’addio di Federico Chiesa alla Fiorentina nel corso del suo intervento a tmw radio. Queste le sue parole: “Quello che è successo al fratello di Chiesa è intollerabile, è un comportamento da stigmatizzare. Oggi i giocatori bandiera come Totti, Maldini, Baresi, D’Amico, non ci sono più. Chiesa non è mai stato neanche troppo amato dalla tifoseria, non è stato come Baggio. Il giocatore oggi è un professionista puro. Ormai oggi i procuratori prendono percentuali dai trasferimenti e allora perché non dobbiamo aspettarci che certi trasferimenti non ci siano?”.