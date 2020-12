Giani: “Toscana zona gialla? Non decide la regione, vi spiego”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Permanenza della Toscana in fascia arancione? Oggi siamo a poco più di 300 contagiati divisi in 92 comuni. Questo vuol dire che 2/3 dei comuni toscani non ha registrato positivi. A mio parere questi dati conciliano maggiormente con la zona gialla rispetto a quella arancione. Ho fornito questi dati al governo ed al Comitato tecnico scientifico, adesso spetta a loro. Non ho poteri in merito ad un cambio di fascia. Vedremo le decisioni che saranno prese.