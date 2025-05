Giani e la promozione del Pisa: “Un bene per tutta la Toscana”

Il presidente della Regione si rallegra per il ritorno del Pisa in Serie A dopo 34 anni dall'ultima volta

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha salutato il ritorno del Pisa in Serie A dopo 34 anni con una nota istituzionale. "Il ritorno in Serie A del Pisa fa vivere emozioni forti non solo nella città della torre ma in tutta la Toscana sportiva. Il Pisa, calcisticamente parlando, è una realtà storica e la conquista della massima divisione da parte della squadra nerazzurra arricchisce lo sport toscano confermandone la qualità e il valore. Questa promozione corona un percorso straordinario e rappresenta il punto d’arrivo della determinazione dei giocatori, dello staff tecnico e della dirigenza. È bello, in queste ore, vedere generazioni diverse che fanno festa assieme, secondo un cliché che solo lo sport sa regalare" ha scritto Giani.