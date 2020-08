Giampaolo, dopo Di Francesco anche l’altro candidato alla panchina viola è pronto a ripartire

Stasera a Bologna l’ultima di Moreno Longo sulla panchina del Torino, Tuttosport parla di un “Toro a Giampaolo” con “Longo ai saluti”. In attesa di sviluppi societari, accordo biennale con il tecnico ex Milan, che però deve rescindere con il club rossonero poiché ha ancora un anno di contratto. Sotto la Mole il cinquantatreenne percepirà un ingaggio sotto il milione e mezzo. Dunque dopo che Di Francesco ha trovato una panchina diversa da quella gigliata anche quello che sembrava un altro obiettivo sarebbe pronto a ripartire in una piazza diversa da quella viola