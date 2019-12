Ghirelli annuncia: “Fiorentina seriamente intenzionata a fare la seconda squadra”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è tornato a parlare del tema seconde squadre tirando in ballo la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttoc: “Tempo fa i viola vennero in Lega con un gesto estremamente significativo. E’ stato un gesto di attenzione al territorio. Parlando con Barone e Comisso, c’è un’intenzione seria di lavorare sul settore giovanile e sulla seconda squadra. E in questo momento la Fiorentina è uno degli aspetti più positivi del calcio italiano”.