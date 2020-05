Ghezzal amaro: “Mi dicono che sono troppo avido ma è stato il Lione a chiudere la porta”

Nel corso della diretta Instagram con confinement_football_club, l’esterno viola Rachid Ghezzal è tornato sul suo addio al Lione (estate 2017): “Il mio desiderio era di estendere la mia avventura all’O.L., avevo iniziato qualcosa di buono lì e volevo uscire dalla porta principale. Alcuni miei compagni di squadra avevano prolungato rapidamente il loro contratto, pensavo che sarebbe successo lo stesso a me. La gente dice che sono troppo avido ma non è vero, non ho chiesto più degli altri. Ho lasciato la porta aperta al Lione fino alla fine, sono loro che l’hanno chiusa”.