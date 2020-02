Ghezzal: “Non sono soddisfatto del mio minutaggio. Volevamo essere protagonisti e invece…”

Ospite della trasmissione Tribune Sports sulla tv francese BeIN Sports, l’esterno algerino Rachid Ghezzal ha parlato del momento suo e della Fiorentina:

La Serie A? E’ un campionato simile alla Ligue 1, in cui noi della Fiorentina all’inizio volevamo giocare un ruolo da protagonisti ed invece le cose non sono andate proprio così. Le mie prestazioni? Non sono soddisfatto del mio minutaggio, speravo di giocare di più, è una situazione complicata. La Nazionale? Sono felice della vittoria in Coppa d’Africa, volevo esserci anche io ma il c.t. ha fatto altre scelte, legittime.