Nulla da fare, Preziosi cambia ancora: via Thiago Motta, che secondo Tuttomercatoweb sarebbe stato informato in privato dell’esonero, salgono le quotazioni di Davide Nicola, che era stato sondato anche dalla Fiorentina. Più lontano Ballardini, che ha detto no ad un ennesimo ritorno al Grifone.