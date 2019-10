Genoa-Milan, l’ex viola Saponara espulso direttamente dalla panchina

Brutta serata per l’ex viola Riccardo Saponara, passato in estate al Genoa con la formula del prestito. Il fantasista, partito dalla panchina nella gara contro il Milan, è stato espulso per qualche parola di troppo senza fare il suo ingresso in campo. Rosso diretto e possibile occasione sprecata.

CRISI SAMP, DI FRANCESCO AD UN PASSO DALL’ESONERO: PIOLI E UN ALTRO EX VIOLA IN LIZZA