Ultimo posto in classifica, appena 3 punti in 7 partite. E il 2-0 del Verona di oggi non ha di certo migliorato la situazione in casa Sampdoria, anzi. Un'altra sconfitta per i blucerchiati e ora – si legge su gianlucadimarzio.com – a tenere banco è il futuro della panchina. Adesso infatti si aspetta solo la decisione, già preventivata, dell'esonero di Eusebio Di Francesco. Se dunque il club procederà in tal senso, si andrà a cercare l'accordo con il sostituto: in ballo c'è sempre Stefano Pioli che però ha avuto contatti anche con il Genoa (quindi aspettarà la sfida e soprattutto il risultato di stasera) ma può esserci anche la soluzione Beppe Iachini.