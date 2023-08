Genoa, i convocati di Gilardino: sei assenti tra cui un nuovo acquisto

Il Genoa ha diffuso la lista dei convocati per la sfida di stasera contro la Fiorentina, valida per la prima del campionato di Serie A 2023/24. Come anticipato in conferenza il tecnico rossoblù Alberto Gilardino deve fare a meno di molti giocatori, oltre al neo arrivato Malinovskyi. Oltre all'ucraino, sono ben quattro gli indisponibili a cui si aggiungono anche due squalificati nelle file del Grifone.