Genoa, figuraccia a Moena: 1-4 dal Venezia per i primi avversari dei viola in A

Il Genoa termina con un tonfo inatteso il ritiro di Moena, in passato casa estiva della Fiorentina: gli uomini di Gilardino hanno perso per 4-1 contro il Venezia, che l'anno prossimo giocherà in Serie B. Di Gudmundsson, accostato anche alla Fiorentina, il gol per il Grifone, mentre per i lagunari reti di Pohjanpalo, Pierini, Andersen e Busio (anche di lui si era parlato in ottica mercato qualche anno fa).