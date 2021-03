Gautieri: “Fiorentina classifica bugiarda, la rosa è di qualità”

L’ex attaccante della Roma Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Commisso ha messo a disposizione dei due tecnici, prima Iachini Prandelli poi, una squadra competitiva che non merita la classifica che ha. La Fiorentina ha una rosa da ottavo posto, anche se ora non può permettersi passi falsi. Anche per i giocatori di qualità, nei momenti di difficoltà, non è facile reagire e lottare per la salvezza. Tanto dipende dai risultati e dalle pressioni derivanti dalla classifica.