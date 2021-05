“Gattuso? Rui Costa si ricorda ancora di lui. Ma da solo può fare poco”

Delio Rossi ricorda il giovane Gattuso calciatore. E sull'attualità dice: "Ha bisogno di una squadra all'altezza"

"Era molto giovane ma ricordo quando affrontammo la Fiorentina che marcò Rui Costa e non gli fece toccare palla. Rino ha una dote speciale, ha vinto tutto da calciatore e ha giocato con grandi campioni, ma è sempre rimasto umile. E l'ha dimostrato da allenatore, partendo dal basso e facendo la gavetta. Quello che dovrebbe far stare tranquilli i tifosi è una società che vuole investire, anche se Gattuso certamente non basta per passare dalla lotta salvezza ai vertici. Bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza".