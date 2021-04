Gasperini: “Potevamo fare 5 gol, ma abbiamo rischiato di non vincere. Viola nervosi”

L’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Atalanta: “Abbiamo creato tantissimo e a un certo punto abbiamo rischiato di non vincere. La classifica è sempre la stessa, una giornata in meno alla fine, sarà una settimana molto calda. Potevamo fare cinque gol oggi. La Fiorentina ha giocato con grande agonistico e grande ardore, da parte loro c’era grande nervosismo. Siamo stati bravi a creare occasioni una volta raggiunti, non era facile oggi”.

