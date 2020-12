Gasperini: “Qualificazione agli ottavi fondamentale, adesso la priorità è il campionato”

In conferenza stampa dopo la vittoria in quel di Amsterdam, Gian Piero Gasperini spazza via le voci che vogliono il gruppo-Atalanta spaccato in due e sottolinea subito le prossime priorità della formazione bergamasca:

Era fondamentale, per noi e per il club tutto, passare il turno. Adesso la società può programmare con tranquillità i prossimi mesi della stagione, sia a livello di organizzazione che di mercato. Ora la priorità è il campionato: da domenica (la Dea ospiterà la Fiorentina, n.d.r.) dovremo iniziare a recuperare il terreno perso in classifica durante questi primi mesi stagionali.

IL QUADRO COMPLETO DELLA SERATA DI CHAMPIONS