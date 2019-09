Gasperini, priorità alla Champions: “Turnover da domenica in poi. Muriel…”

In casa Atalanta è vigilia verso il grande debutto in Champions League: domani sera in Croazia contro la Dinamo Zagabria. Gian Piero Gasperini in conferenza stampa annuncia che Muriel sta bene (“il suo infortunio è di piccola entità”) e spiega che in campo andrà la formazione migliore. Con una specifica importante in ottica Fiorentina: “In questo momento stiamo tutti bene, abbiamo recuperato, domani sarà una gara fondamentale. In caso faremo turnover in più nelle prossime gare” l’indizio del tecnico nerazzurro. Come dire che, se ci sarà bisogno di far rifiatare qualcuno, è più facile che accada domenica in campionato che non domani. VERETOUT E LA CLAMOROSA GAFFE SULLA CHAMPIONS