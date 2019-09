Veretout, che gaffe: “Testa alla Champions”. Ma la Roma è in Europa League

Più che una gaffe, una vera defiance: “Ora testa alla Champions“. E non si dia colpa al T9 di Jordan Veretout, piuttosto all’eccitazione del francese per un esordio da titolare bagnato con una prestazione tonda e convincente in regia e con la prima vittoria del nuovo governo giallorosso targato Fonseca. Lo scrive Tuttosport.