Gasperini: “Necessario convivere con il Covid, sbagliato fermarsi”

Come riportato da l’ANSA, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa affrontando il tema Covid:

Questo virus colpisce il calcio come tutta la vita quotidiana. Sono convinto che dobbiamo conviverci senza fermarci e anche che le cose possano migliorare grazie ai nostri comportamenti. La Serie A non deve fermarsi per la pandemia. Bergamo è stata un esempio di come si può continuare a vivere senza dimenticare il dolore. Non è solo per una questione economica , io sono tra quelli che vogliono andare avanti.