Gasperini carica l’Atalanta prima del Psg: “Siamo come la Nazionale, tiferanno tutti per noi “

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il PSG in Champions League: “Ormai ci siamo, man mano che si avvicina la partita c’è sempre maggior adrenalina. Non eravamo mai stati in questo stadio meraviglioso, peccato che non ci sarà il pubblico”.

Si aspettava di essere l’unica italiana rimasta in Champions?

Ci dispiace, pensavamo che la Juventus avesse grandi chance. Il Napoli ha fatto bene ma contro il Barcellona non era facile. Siamo rimasti noi e cercheremo di fare molto bene. L’assenza della Juve è sorprendete, pensavamo passasse

Il Lione vi ha dato qualche indicazione?

La convinzione che alcuni campionati siano stati stoppati ma che non ci sia una grandissima differenza. Noi abbiamo giocato tanto, i nostri avversari hanno giocato due finali di coppa. La condizione la scopriremo domani.

Come vi state preparando a domani?

Non abbiamo scritto nessuna frase a effetto, ci portiamo dentro grandi emozioni e in campo contano anche queste. Conta poi anche la tecnica, la qualità e la tecnica. Le motivazioni saranno fondamentali

Il clima di Lisbona potrebbe aiutarvi?

Penso che sia un alleato per tutte le squadre Giocare con il caldo è difficile per tutti i giocatori perché la fatica si fa sentire. Potremo vedere partite migliori

Che avversaria si aspetta?

Il Paris Saint Germain è una grandissima squadra che in Francia domina da anni. Abbiamo superato squadre difficili, la partita sarà complicata ma abbiamo la fiducia di poter far bene

È più soddisfatto di essere qui o preoccupato per domani?

La soddisfazione è molta ma adesso siamo concentrati sulla partita di domani. Se passassimo la soddisfazione sarebbe più grande. Abbiamo avuto anche fortuna, come nel pareggio tra Dinamo Zagabria e Shakhtar ma devo dire che siamo stati capaci di pareggiare col City e vincere le ultime due partite, oltre ad aver battuto due volte il Valencia

Tutta Italia tiferà per voi

Questo è bellissimo. Siamo un po’ come la Nazionale, speriamo di fare bene

