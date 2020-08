Immobile si scaglia contro Gasperini: “Ha detto ca**ate su di me, parla col veleno”

La sua bravura di allenatore non si può discutere. Ma le dichiarazioni e gli atteggiamenti di Gian Piero Gasperini fanno spesso discutere e ne sa qualcosa la Fiorentina per quanto accadde due anni fa con le feroci accuse del mister dell’Atalanta a Federico Chiesa. Qualcosa di simile è accaduto in questo campionato dopo la gara dei bergamaschi contro la Lazio in cui furono assegnati due rigori ai biancocelesti. Gasp non si fece problemi a dare del simulatore a Ciro Immobile, che oggi risponde piccato attraverso il Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

L’ennesima cazzata su di me. Due rigori netti. Gasperini deve avercela con la Lazio, penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Ogni volta che parla di noi ci mette il veleno.