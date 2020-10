Gamberini: “Quarta profilo interessante, è un centrale moderno. Difesa a tre? Non mi esalta”

Alessandro Gamberini, ex difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

Nuovi acquisti viola? Mi hanno parlato davvero bene di Martinez Quarta. L’argentino avrà bisogno di un periodo di adattamento. Il calcio italiano è diverso. Mi dicono sia un profilo molto molto interessante. Indubbiamente il prototipo ideale del centrale del nuovo millennio, alla Fiorentina può fare molto comodo. Difesa a tre di Iachini? Il tecnico ha avuto modo di sperimentare e conoscere le caratteristiche dei suoi calciatori. Ha scelto la linea a 3 che spesso si trasforma in una a 5, avrà le sue motivazioni. In tutta sincerità a me non fa impazzire, però bisogna essere lì per poter giudicare meglio.