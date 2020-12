Galli: “Lucas Leiva era ad un passo dalla Fiorentina. Nedved? Una pagliacciata”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio, queste alcune delle sue dichiarazioni:

Serviva ritrovare autostima con una grande partita, ed è successo addirittura contro la Juventus. Adesso è necessaria cautela, non dobbiamo montarci la testa. Vorrei che questi ragazzi cominciassero a capire il valore della Fiorentina. La rosa è ampia e nessuno di loro ha avuto la percezione di cosa è realmente Firenze. Polemica di Nedved? Mi è sembrata una pagliacciata, la Fiorentina ha subito spesso i torti arbitrali. A noi costarono uno scudetto. Affari mancati quando ero dirigente? Stavo per acquistare Lucas Leiva, il centrocampista brasiliano aveva 17 anni. Non lo portai a Firenze per un soffio, era il primo anno dei Della Valle. Il problema fu che il tecnico Mondonico si lasciò andare a delle dichiarazioni negative sulla proprietà e quindi saltò tutto.