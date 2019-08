Galli: “Pretattica su Ribery, dubito sia attratto dalla Fiorentina. Pulgar e Badelj…”

“Le parole di Pradè sono pretattica. Non è uno stupido, non è impreparato. Ribery non mi stuzzica più di tanto e la Fiorentina ha da offrirgli poco per attirarlo dopo una vita a lottare per vincere scudetto e Champions. Se dal Bayern arriva alla Fiorentina ho paura che arrivi con pochi stimoli”. Lo ha detto Giovanni Galli, ex portiere e dirigente viola, ai microfoni di Lady Radio. E poi qualche considerazione sulla gara di ieri: “Rinforzare la squadra è obbligatorio perché non puoi affrontare un campionato di Serie A con Milenkovic- Ranieri. Mi ha sorpreso il fatto che non abbia giocato Vlahovic dopo quello che ci ha fatto vedere in estate. Credo che ci voglia chiarezza nella collocazione di Pulgar e Badelj, altrimenti si pestano i piedi, non li ho visti in sintonia ieri”. LE ULTIME SUL MERCATO VIOLA