Galli: “Commisso male due anni, bene il terzo. Vorrei un centrocampista della Juve”

Il grande ex viola giudica la gestione Commisso nel giorno del terzo anniversario dal suo arrivo: "Ora serve programmazione"

"I primi due anni sono stati di conoscenza, una partenza in salita e qualche errore di gestione che ci poteva anche stare. Il bilancio è stato negativo. Quest'anno la scelta di Italiano ha dato una svolta e tanti giocatori che erano stati criticati si sono rivalorizzati e adesso sono un patrimonio della società. Mi aspetto al più presto l'incontro tra Italiano e la dirigenza per decidere le strategie future nell'ottica di poter dare un'identità al gruppo da qui ai prossimi anni. E mi piacerebbe ci fosse un'anima italiana, fossi la Fiorentina andrei dalla Juve e offrirei 10 milioni per il cartellino di Fagioli. Vorrei vedere una programmazione chiara".